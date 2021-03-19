TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

নামTARA

র‍্যাঙ্কNo.1083

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,542,607,329

সর্বোচ্চ সরবরাহ12,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,825,114,363

সার্কুলেশন রেট0.4618%

ইস্যু্র তারিখ2021-03-19 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.07728197,2021-03-22

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000591558231188284,2022-12-24

পাবলিক ব্লকচেইনTARA

ভূমিকাTaraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

