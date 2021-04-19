SYL

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

নামSYL

র‍্যাঙ্কNo.1939

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ7,728,437,006.830085

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই9,819,130,576

সার্কুলেশন রেট0.7728%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.01341343,2021-04-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0000911684627821,2025-04-20

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

