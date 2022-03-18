STG

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

নামSTG

র‍্যাঙ্কNo.343

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)5.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ660,951,371

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.6609%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.283844483496619,2022-04-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.10162599944782422,2022-03-18

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাStargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

