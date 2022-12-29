STAT

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

নামSTAT

র‍্যাঙ্কNo.1414

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.49%

সার্কুলেশন সরবরাহ75,918,327.7646755

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই96,918,327.764706

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.790730933318142,2022-12-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0440396795678309,2025-08-19

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাSTAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...