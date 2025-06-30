SNPT

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

নামSNPT

র‍্যাঙ্কNo.4199

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1.000.000.000

মোট সাপ্লাই1.000.000.000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.01907953974679355,2025-08-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.003674454356925423,2025-06-30

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

