Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

নামSMX

র‍্যাঙ্কNo.4447

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই500,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.0533285892383005,2024-04-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000667375582576052,2025-04-13

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. "Creators" to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. "Collectors").

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...