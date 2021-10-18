SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

নামSMT

র‍্যাঙ্কNo.1120

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,35%

সার্কুলেশন সরবরাহ83 939 497

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই157 235 481

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.9776206369190703,2021-10-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-10-18

পাবলিক ব্লকচেইনETH

Swarm Markets is the world's first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

