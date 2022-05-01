SER

Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

নামSER

র‍্যাঙ্কNo.7000

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.4702259895066978,2022-05-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000500011563513939,2023-09-22

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাSecretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

