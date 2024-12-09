SDM

Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network.

নামSDM

র‍্যাঙ্কNo.2047

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.30%

সার্কুলেশন সরবরাহ286,745,716.13294005

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.2867%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.24614156213396182,2024-12-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004184924176759216,2025-08-21

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাSecure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

SDM/USDT
Shieldeum
