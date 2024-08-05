SAROS

Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana.

নামSAROS

র‍্যাঙ্কNo.213

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.67%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,166,156,202

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই2,625,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1166%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.4135843428284578,2025-08-04

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000997990986199326,2024-08-05

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাSaros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

