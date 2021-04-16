RSR

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

নামRSR

র‍্যাঙ্কNo.117

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.05%

সার্কুলেশন সরবরাহ59,202,332,939

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.592%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.11894605,2021-04-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0012473332974,2020-03-16

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাReserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

