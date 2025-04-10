REDX

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

নামREDX

র‍্যাঙ্কNo.882

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)%0,01

সার্কুলেশন সরবরাহ3.972.072.517

সর্বোচ্চ সরবরাহ10.000.000.000

মোট সাপ্লাই10.000.000.000

সার্কুলেশন রেট0.3972%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.007301821126266444,2025-04-10

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004377243031456118,2025-08-12

পাবলিক ব্লকচেইনTONCOIN

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

