Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

নামRAD

র‍্যাঙ্কNo.690

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)112.72%

সার্কুলেশন সরবরাহ51,575,978.89552598

সর্বোচ্চ সরবরাহ99,999,620

মোট সাপ্লাই99,998,580

সার্কুলেশন রেট0.5157%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ27.35201922,2021-04-15

সর্বনিম্ন প্রাইস0.5661187598774695,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাRadicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

