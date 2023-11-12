PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

নামPZP

র‍্যাঙ্কNo.2177

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.22%

সার্কুলেশন সরবরাহ85,845,698

সর্বোচ্চ সরবরাহ150,000,000

মোট সাপ্লাই144,899,999

সার্কুলেশন রেট0.5723%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.6022658818053047,2023-11-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.005804200578816588,2024-10-16

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

