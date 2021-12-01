PYR

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

নামPYR

র‍্যাঙ্কNo.592

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)34.39%

সার্কুলেশন সরবরাহ44,044,215.96142888

সর্বোচ্চ সরবরাহ50,000,000

মোট সাপ্লাই50,000,000

সার্কুলেশন রেট0.8808%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ49.73695922655937,2021-12-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.7835812421276203,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

