Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

নামPRX

র‍্যাঙ্কNo.2662

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)%0,99

সার্কুলেশন সরবরাহ13.660.249

সর্বোচ্চ সরবরাহ77.000.000

মোট সাপ্লাই41.512.309

সার্কুলেশন রেট0.1774%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.014024983935393,2022-03-27

সর্বনিম্ন প্রাইস0.014878463887533572,2025-08-16

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

