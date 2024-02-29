PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

নামPORTAL

র‍্যাঙ্কNo.808

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.61%

সার্কুলেশন সরবরাহ578,291,290.9370455

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.5782%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.414736210180382,2024-02-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0.026983483270803774,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাThe Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

PORTAL/USDT
Portal
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (PORTAL)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
