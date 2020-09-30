POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

নামPOLS

র‍্যাঙ্কNo.927

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.99%

সার্কুলেশন সরবরাহ99,209,631.94000003

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ7.50831978,2021-02-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00147639,2020-09-30

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...