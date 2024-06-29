PNIC

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

নামPNIC

র‍্যাঙ্কNo.2308

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.05%

সার্কুলেশন সরবরাহ254,367,022.35

সর্বোচ্চ সরবরাহ5,555,000,000

মোট সাপ্লাই5,555,000,000

সার্কুলেশন রেট0.0457%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.4737735453901514,2024-06-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000283492125889431,2024-09-19

পাবলিক ব্লকচেইনAVAX_CCHAIN

