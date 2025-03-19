PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

নামPLUME

র‍্যাঙ্কNo.196

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.90%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,650,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.265%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.2474889341550818,2025-03-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.07596247895192497,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাPlume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

