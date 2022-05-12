PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

নামPHB

র‍্যাঙ্কNo.716

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)12.07%

সার্কুলেশন সরবরাহ58,133,912.48815528

সর্বোচ্চ সরবরাহ64,000,000

মোট সাপ্লাই58,133,912.48815528

সার্কুলেশন রেট0.9083%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.094629014078536,2024-03-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.06654096148398123,2022-05-12

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাPhoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

