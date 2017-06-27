OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

নামOMG

র‍্যাঙ্কNo.804

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.66%

সার্কুলেশন সরবরাহ140,245,398.24513277

সর্বোচ্চ সরবরাহ140,245,399

মোট সাপ্লাই140,245,398.24513277

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ2017-06-27 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.27 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ28.351900100708008,2018-01-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.1616473971311056,2025-08-14

পাবলিক ব্লকচেইনETH

