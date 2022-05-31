NEXM

Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade.

নামNEXM

র‍্যাঙ্কNo.4244

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই5,000,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.0302451838551137,2022-05-31

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000666810527759697,2022-10-03

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

