NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

নামNDC

র‍্যাঙ্কNo.3111

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.05%

সার্কুলেশন সরবরাহ7,357,001

সর্বোচ্চ সরবরাহ88,000,000

মোট সাপ্লাই88,000,000

সার্কুলেশন রেট0.0836%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.6974301396700509,2024-10-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00001097267523913,2023-07-08

পাবলিক ব্লকচেইনNIGELLA

