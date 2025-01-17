NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

নামNC

র‍্যাঙ্কNo.1617

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.67%

সার্কুলেশন সরবরাহ177,472,445

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,995,169.1402713

সার্কুলেশন রেট0.1774%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.4781783640298408,2025-01-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.017991677025894173,2025-07-08

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাNodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

