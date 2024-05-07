MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

নামMODE

র‍্যাঙ্কNo.1456

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.06%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,500,000,009

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.11766770346399462,2024-05-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000998987259358957,2024-05-07

পাবলিক ব্লকচেইনMODE

ভূমিকাMode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

MODE/USDT
Mode Network
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MODE)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
