MGT

Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

নামMGT

র‍্যাঙ্কNo.4305

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.09888180119667565,2024-11-28

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000504787297648016,2025-07-14

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাMoongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

