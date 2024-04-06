MEE

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

নামMEE

র‍্যাঙ্কNo.1672

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ559,411,443

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই2,469,764,632.71645

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03192242320977911,2024-04-06

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002420084060039796,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

ভূমিকাMedieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
খুঁজুন
ফেভারিট
MEE/USDT
Medieval Empires
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MEE)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
তথ্য
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
মার্কেট ট্রেড
স্পট
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
MEE/USDT
--
--
‎--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MEE)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
তথ্য
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
Loading...