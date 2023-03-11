INDY

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

নামINDY

র‍্যাঙ্কNo.825

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,27%

সার্কুলেশন সরবরাহ16 052 819

সর্বোচ্চ সরবরাহ35 000 000

মোট সাপ্লাই35 000 000

সার্কুলেশন রেট0.4586%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.578412428341301,2023-07-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.25998980053675613,2023-03-11

পাবলিক ব্লকচেইনADA

ভূমিকাIndigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

