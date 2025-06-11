IDOL

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

নামIDOL

র‍্যাঙ্কNo.1068

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.09%

সার্কুলেশন সরবরাহ902,400,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ4,800,000,000

মোট সাপ্লাই4,800,000,000

সার্কুলেশন রেট0.188%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.022368049105078787,2025-06-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.010319240493670556,2025-08-01

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাThe $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
খুঁজুন
ফেভারিট
IDOL/USDC
MEET48
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (IDOL)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDC)
--
চার্ট
তথ্য
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
মার্কেট ট্রেড
স্পট
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
IDOL/USDC
--
--
‎--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (IDOL)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDC)
--
চার্ট
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
তথ্য
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
Loading...