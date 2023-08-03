HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

নামHMND

র‍্যাঙ্কNo.1626

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.15%

সার্কুলেশন সরবরাহ146,991,844.3751383

সর্বোচ্চ সরবরাহ400,000,000

মোট সাপ্লাই400,000,000

সার্কুলেশন রেট0.3674%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.5317158777385766,2024-03-10

সর্বনিম্ন প্রাইস0.01563264362067471,2023-08-03

পাবলিক ব্লকচেইনHMND

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...