GMMT

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

নামGMMT

র‍্যাঙ্কNo.1100

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,713,747,017

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই5,000,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.087433452032132,2023-02-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.003128621958182126,2025-07-29

পাবলিক ব্লকচেইনGMMT

ভূমিকাGiant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

GMMT/USDT
Giant Mammoth
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (GMMT)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
