FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

নামFANC

র‍্যাঙ্কNo.1289

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,404,630,499.08

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,000,000,000

মোট সাপ্লাই2,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7023%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.399394243120854,2022-07-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00315495771500025,2025-03-11

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

