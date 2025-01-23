EMYC

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

নামEMYC

র‍্যাঙ্কNo.1724

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.36%

সার্কুলেশন সরবরাহ132,557,208.61446638

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই400,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.30715122277689194,2025-01-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.014184030324586042,2025-04-17

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাLeading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

EMYC/USDT
E Money Network
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (EMYC)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
তথ্য
