DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

নামDOGE

র‍্যাঙ্কNo.8

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0086%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.14%

সার্কুলেশন সরবরাহ150,603,556,383.70526

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই150,603,556,383.70526

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2013-12-12 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.000559 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.7375666,2021-05-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000085474399384111,2015-05-07

পাবলিক ব্লকচেইনDOGE

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

