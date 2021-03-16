DKA

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

নামDKA

র‍্যাঙ্কNo.451

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,000,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ5,000,000,000

মোট সাপ্লাই5,000,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.70604547,2021-03-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.014004343218990514,2025-04-07

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

