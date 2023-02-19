CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

নামCSIX

র‍্যাঙ্কNo.1994

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.55%

সার্কুলেশন সরবরাহ396,585,068

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই939,599,261.3839558

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.43147586530127835,2023-02-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.003241883525657736,2025-07-01

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাCarbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

CSIX/USDT
Carbon Browser
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (CSIX)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
