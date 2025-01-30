COLLAT

Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

নামCOLLAT

র‍্যাঙ্কNo.3424

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ999 964 790,88

মোট সাপ্লাই999 964 790,88

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.09000689418745024,2025-05-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00128581154824499,2025-01-30

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাMobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

