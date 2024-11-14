CLOUD

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

নামCLOUD

র‍্যাঙ্কNo.3480

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.6255637778694625,2024-11-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0642743829016567,2025-05-07

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাSanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

