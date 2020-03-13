CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

নামCHR

র‍্যাঙ্কNo.405

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.75%

সার্কুলেশন সরবরাহ845,831,914.378197

সর্বোচ্চ সরবরাহ978,064,789

মোট সাপ্লাই845,831,914.378197

সার্কুলেশন রেট0.8648%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.4996914759745297,2021-11-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00852539841207,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনCHROMIA

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...