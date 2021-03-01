CHEX

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

নামCHEX

র‍্যাঙ্কNo.271

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.25%

সার্কুলেশন সরবরাহ997,460,994.3170171

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই998,921,915.75304

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.8025739225864136,2024-12-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00274259,2021-03-01

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাChintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

CHEX/USDT
Chintai Network
24h হাই
24h লো
24h ভলিউম (CHEX)
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
24h হাই
24h লো
24h ভলিউম (CHEX)
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
