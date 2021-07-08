CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

নামCBK

র‍্যাঙ্কNo.547

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)7.11%

সার্কুলেশন সরবরাহ95,939,209

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9593%

ইস্যু্র তারিখ2021-07-08 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ16.31319095,2021-04-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.3886256781622459,2022-12-31

পাবলিক ব্লকচেইনETH

Loading...