Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

নামBTY

র‍্যাঙ্কNo.3668

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ640,000,000

মোট সাপ্লাই640,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.10972226,2021-03-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-01-21

পাবলিক ব্লকচেইনBTY

ভূমিকাBityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

