BCH

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

নামBCH

র‍্যাঙ্কNo.16

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার0.0028%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.491,21%

সার্কুলেশন সরবরাহ19.914.215,625

সর্বোচ্চ সরবরাহ21.000.000

মোট সাপ্লাই19.914.215,625

সার্কুলেশন রেট0.9482%

ইস্যু্র তারিখ2017-07-24 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে555,89 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ4355.6201171875,2017-12-20

সর্বনিম্ন প্রাইস75.0753135706,2018-12-15

পাবলিক ব্লকচেইনBCH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...