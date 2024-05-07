AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

নামAXM

র‍্যাঙ্কNo.4330

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই115,338,411

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.3 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.5176546289334678,2024-05-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.01433629069593638,2025-03-16

পাবলিক ব্লকচেইনAXM

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

