Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

নামAVL

র‍্যাঙ্কNo.843

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)8.68%

সার্কুলেশন সরবরাহ161,683,998

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই162,250,000.8

সার্কুলেশন রেট0.1616%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.4376502589895284,2025-02-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.11254797111213097,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

Avalon Labs is the world's largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We're building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We're committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

