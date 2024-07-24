AVAIL

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

নামAVAIL

র‍্যাঙ্কNo.534

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.11%

সার্কুলেশন সরবরাহ3,427,659,023

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই10,550,939,646

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.2439235691578749,2024-07-24

সর্বনিম্ন প্রাইস0.016415866276966427,2025-08-20

পাবলিক ব্লকচেইনAVAIL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

