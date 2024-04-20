ATS

Creating an open-source block explorer compatible with all rollups.

নামATS

র‍্যাঙ্কNo.1587

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.15%

সার্কুলেশন সরবরাহ67,380,724.842023

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট0.6738%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.498575130834246,2024-04-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.040034732727942696,2025-08-11

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাCreating an open-source block explorer compatible with all rollups.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...