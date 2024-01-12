APP

Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

নামAPP

র‍্যাঙ্কNo.3735

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ3,000,000,000

মোট সাপ্লাই3,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.09178874267299131,2024-01-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001953384455000697,2024-11-08

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাMoon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

