AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

নামAIPAD

র‍্যাঙ্কNo.1817

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,15%

সার্কুলেশন সরবরাহ194.287.912,3426508

সর্বোচ্চ সরবরাহ200.000.000

মোট সাপ্লাই199.049.334,2921128

সার্কুলেশন রেট0.9714%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.3174977731025719,2023-03-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00787151576235432,2025-06-23

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাAIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

